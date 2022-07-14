【夜期時段】即月期指最新報２０６５６點，跌５８點，低水９５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６８２點，跌３２點，低水
６９點，最新報２０６５６點，跌５８點，低水９５點，合約成交７５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１０２點，跌７點，低水２４點，最新報７０９４點，跌
１５點，低水３２點，合約成交６３９張。
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