【夜期時段】即月期指最新報２０６５６點，跌５８點，低水９５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６８２點，跌３２點，低水

６９點，最新報２０６５６點，跌５８點，低水９５點，合約成交７５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１０２點，跌７點，低水２４點，最新報７０９４點，跌

１５點，低水３２點，合約成交６３９張。

