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14/07/2022 18:36

【企業盈喜】神華（１０８８）料中期多賺５８﹒５％－６２﹒３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，集團預
期２０２２年上半年利潤為４２０億元（人民幣．下同）至４３０億元，按年增長５８﹒５％至
６２﹒３％。
　　利潤同比增長的主要原因是集團煤炭平均銷售價格同比上漲，煤炭分部利潤同比增長；集團
售電量和平均售電價格同比增長，發電分部利潤同比增長；集團平均所得稅稅率同比下降。
（ｃｗ）

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