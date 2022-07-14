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14/07/2022 09:50

【新冠肺炎】據報香港擬推出之健康碼系統或非強制性

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據本地媒體引述消息報道，香港計劃中的中國內地式健康碼系
統可能僅適用於對新冠病毒檢測呈陽性的人和入境旅客，而不是所有香港市民，病毒檢測呈陽性
的人將是紅碼，外地抵港旅客則是黃碼，這將禁止他們在餐廳用餐或進入健身房等。
　　昨日醫務衞生局局長盧寵茂表示，考慮推出「安心出行」實名制，惟未說明是否全民推行，
亦未提及適用範圍。（ｂｎ）

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