《經濟通通訊社１４日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）發盈喜，預計
今年上半年純利為１８０億元人民幣，按年增長１﹒９８倍；歸屬於上市公司股東的扣除非經常
性損益的淨利潤約１７６億元人幣，按年增１﹒９倍。
集團指，上半年業績較上年同期大幅提升，主要是由於受境內外能源價格持續上漲影響，公
司主要產品價格維持高位；及公司持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，公司業績大幅提
升。（ａｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
14/07/2022 18:02
【企業盈喜】兗礦能源（１１７１）料上半年純利按年增１﹒９８倍
《經濟通通訊社１４日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）發盈喜，預計
今年上半年純利為１８０億元人民幣，按年增長１﹒９８倍；歸屬於上市公司股東的扣除非經常
性損益的淨利潤約１７６億元人幣，按年增１﹒９倍。
集團指，上半年業績較上年同期大幅提升，主要是由於受境內外能源價格持續上漲影響，公
司主要產品價格維持高位；及公司持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，公司業績大幅提
升。（ａｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|香港要聞14/07/2022
【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙 包括屯門流標地
|財經熱話14/07/2022
【唇齒相依】受累爛尾樓斷供風暴 官媒籲讓利大行意見分歧 內銀續跌郵儲行招行最傷
|財經熱話14/07/2022
【專訪】陸叔投資組合 進取之選吼邊兩隻？
|中國故事14/07/2022
《神州經脈》房貸斷供潮如泉湧 滬綜指疲軟 人幣即期近兩月低
|財經熱話14/07/2022
【內房困局】爛尾樓業主停貸風波愈演愈烈 內房續挫龍湖插逾半成
|財經熱話14/07/2022
【盈喜股】天齊鋰業發盈喜不升反跌 林家亨：盈喜屬過去式 前景不及贛鋒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰