【企業盈喜】兗礦能源（１１７１）料上半年純利按年增１﹒９８倍

《經濟通通訊社１４日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）發盈喜，預計

今年上半年純利為１８０億元人民幣，按年增長１﹒９８倍；歸屬於上市公司股東的扣除非經常

性損益的淨利潤約１７６億元人幣，按年增１﹒９倍。

集團指，上半年業績較上年同期大幅提升，主要是由於受境內外能源價格持續上漲影響，公

司主要產品價格維持高位；及公司持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，公司業績大幅提

升。（ａｃ）

