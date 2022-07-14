【紓困措施】旅發局「夏日賞賞你」首批５﹒５萬份獎賞領取完畢

《經濟通通訊社１４日專訊》旅發局宣布，由於「夏日賞賞你」活動反應非常熱烈，首批合
共５﹒５萬份獎賞，已於下午約１時全數領取完畢。餘下的３批獎賞將分別於７月２８日、８月
１１日和８月２５日中午１２時供市民領取。
另外，旅發局表示，網站內的電子平台，亦有超過１００間商戶提供的其他優惠，即日可供
市民領取，不設領取上限。（ｈｙ）
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