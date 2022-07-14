  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2022 15:17

【紓困措施】提早領ＭＰＦ被ＤＱ消費券，逾百人旺角辦事處申覆核

　　《經濟通通訊社１４日專訊》第二階段消費券將於８月７日發放，然而近日有市民收到政府
短訊通知，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由提交了有效申請以提早提取強積金或職業退
休計劃下的利益，故不符合第二階段消費券計劃的資格準則。今日有不少人到位於旺角的消費券
辦事處提出覆核申請。
　　有市民指，申請時需一併提交政府短訊影印本，但未有事前通知，做法擾民。
　　政府日前表示，近日消費券計劃秘書處陸續以特定電話號碼（＋８５２　
６０５９１１２０）發出短訊，通知相關已作資格審核的現有登記人，由於他們曾以「永久性地
離開香港」為由提交了有效申請，以提早提取強積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面
上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合２０２２年（第二階
段）消費券計劃的資格準則。
　
＊秘書處一般可在６周內通知覆檢結果＊
　
　　政府強調明白部分相關登記人的情況可能在提交上述申請後有變，例如已回流香港多年，因
此如個別收到有關短訊的登記人，認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可按短訊
所示在收到短訊的１４天內以書面提交申述。秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核他們是
否符合領取消費券的資格準則。秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘
書處會在６星期內以書面通知申請人其覆檢結果。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/07/2022
【內房困局】爛尾樓業主停貸風波愈演愈烈　內房續挫龍湖插逾半成
人氣文章財經熱話14/07/2022
【盈喜股】天齊鋰業發盈喜不升反跌　林家亨：盈喜屬過去式　前景不及贛鋒
人氣文章財經熱話14/07/2022
《午市前瞻》港股觀望停供發展，專家指微創腦科學或看高一線
人氣文章專訪14/07/2022
【匯市專訪】鄭廣復：加拿大央行大幅加息一厘　加元有望擺脫1.30低位
人氣文章開市Good Morning14/07/2022
林家亨：美國明年中息率持平　薦一股保本且跑嬴大市
人氣文章大行報告14/07/2022
【大行炒D乜】瑞信唱淡餐飲股　海底撈跑輸大市目標降至$14
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金