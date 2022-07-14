【紓困措施】提早領ＭＰＦ被ＤＱ消費券，逾百人旺角辦事處申覆核

《經濟通通訊社１４日專訊》第二階段消費券將於８月７日發放，然而近日有市民收到政府

短訊通知，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由提交了有效申請以提早提取強積金或職業退

休計劃下的利益，故不符合第二階段消費券計劃的資格準則。今日有不少人到位於旺角的消費券

辦事處提出覆核申請。

有市民指，申請時需一併提交政府短訊影印本，但未有事前通知，做法擾民。

政府日前表示，近日消費券計劃秘書處陸續以特定電話號碼（＋８５２

６０５９１１２０）發出短訊，通知相關已作資格審核的現有登記人，由於他們曾以「永久性地

離開香港」為由提交了有效申請，以提早提取強積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面

上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合２０２２年（第二階

段）消費券計劃的資格準則。



＊秘書處一般可在６周內通知覆檢結果＊



政府強調明白部分相關登記人的情況可能在提交上述申請後有變，例如已回流香港多年，因

此如個別收到有關短訊的登記人，認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可按短訊

所示在收到短訊的１４天內以書面提交申述。秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核他們是

否符合領取消費券的資格準則。秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘

書處會在６星期內以書面通知申請人其覆檢結果。（ｈｙ）

