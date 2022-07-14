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14/07/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升１７點子，報６﹒７２６５

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２６５，
較上個交易日升１７點子，上個交易日報６﹒７２８２。
　　北美進入加息競賽，加拿大央行周三（１３日）率先加息１００個基點，至２﹒５厘。而美
國６月ＣＰＩ按年升９﹒１％，遠超經濟師預測的８﹒８％，市場猜測聯儲局本月稍後亦可能加
息１００個基點。歐元區經濟疲弱，且未能跟上北美加息幅度，周三歐元兌美元一度跌破平價，
是２００２年１２月以來首次。美匯指數在紐約尾盤報１０８﹒０１，盤中再觸２０年新高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７２６５　　－１７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒７５０９　　　＋３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８９９　－２７０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５６９　　　－１﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９８１１　－１１７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５３４８　　－６４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１１３２　　－６２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７８７７　　＋７８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８６０８　　＋８８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７６７　＋１３３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９４　　　－３﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒９７７３　＋４６２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１７７　－１２８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒３２００　　　＋１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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