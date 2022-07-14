【聚焦人幣】人幣中間價續升１７點子，報６﹒７２６５

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２６５，

較上個交易日升１７點子，上個交易日報６﹒７２８２。

北美進入加息競賽，加拿大央行周三（１３日）率先加息１００個基點，至２﹒５厘。而美

國６月ＣＰＩ按年升９﹒１％，遠超經濟師預測的８﹒８％，市場猜測聯儲局本月稍後亦可能加

息１００個基點。歐元區經濟疲弱，且未能跟上北美加息幅度，周三歐元兌美元一度跌破平價，

是２００２年１２月以來首次。美匯指數在紐約尾盤報１０８﹒０１，盤中再觸２０年新高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７２６５ －１７﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒７５０９ ＋３﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８８９９ －２７０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５６９ －１﹒７０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９８１１ －１１７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５３４８ －６４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１１３２ －６２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７８７７ ＋７８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８６０８ ＋８８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７６７ ＋１３３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ －３﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９７７３ ＋４６２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１７７ －１２８﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒３２００ ＋１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

