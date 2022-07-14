【聚焦人幣】人幣中間價續升１７點子，報６﹒７２６５

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２６５，
較上個交易日升１７點子，上個交易日報６﹒７２８２。
北美進入加息競賽，加拿大央行周三（１３日）率先加息１００個基點，至２﹒５厘。而美
國６月ＣＰＩ按年升９﹒１％，遠超經濟師預測的８﹒８％，市場猜測聯儲局本月稍後亦可能加
息１００個基點。歐元區經濟疲弱，且未能跟上北美加息幅度，周三歐元兌美元一度跌破平價，
是２００２年１２月以來首次。美匯指數在紐約尾盤報１０８﹒０１，盤中再觸２０年新高。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７２６５ －１７﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒７５０９ ＋３﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８８９９ －２７０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５６９ －１﹒７０
１英鎊╱人民幣 ７﹒９８１１ －１１７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５３４８ －６４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１１３２ －６２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７８７７ ＋７８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８６０８ ＋８８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１７６７ ＋１３３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ －３﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９７７３ ＋４６２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１７７ －１２８﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒３２００ ＋１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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