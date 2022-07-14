【國務會議】李克強：部署加力穩崗拓崗，嚴禁就業歧視新冠康復者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李克強１３日主持召開國務院

常務會議，部署加力穩崗拓崗的政策舉措，確保就業大局穩定，繼續發放最高２０萬元人民幣創

業擔保貸款並由財政貼息，嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者。



＊嚴禁在就業上歧視新冠陽性康復者＊



會議指出，要堅持就業優先，以發展促就業，以穩就業支撐經濟加快恢復和平穩發展。一是

繼續通過保市場主體穩就業。持續落實助企紓困政策，打通落實堵點，實行社保費緩繳、穩崗返

還、就業補助等打包辦理。

二是更多用市場化社會化辦法增加就業崗位。支持以創業帶就業，對符合條件的初創企業和

個體工商戶，繼續發放最高２０萬元創業擔保貸款並由財政貼息。地方政府要拿出資金，幫助孵

化基地降低初創企業場地租金等費用。

三是抓好高校畢業生、農民工等重點群體就業。加快恢復線下招聘。出台政策支持服務外包

產業吸納畢業生。對未就業畢業生「一人一策」提供不斷線幫扶服務。實施好以工代賑。確保零

就業家庭至少有一人盡快就業。

四是保障勞動者平等就業權利。嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者。相

關部門要加強勞動保障監察，對此類歧視現象發現一起嚴肅處理一起。

五是地方政府要承擔穩就業主體責任，確保實現就業目標。對地方就業工作及時通報督導。



＊允許靈活就業人員在就業地參加基本養老、醫療保險＊



會議又指，中國有２億多靈活就業人員，要強化保障和服務。一是允許靈活就業人員在就業

地參加職工基本養老、醫療保險，依託國家統一平台參保登記，提升社保繳費、轉移接續、異地

就醫等便利度。對高校畢業生、就業困難人員等從事靈活就業的，按規定給予社保補貼。

二是依法保護靈活就業人員合法權益，嚴肅查處逃避用工主體責任、拖欠薪酬等問題，實施

好職業傷害保障試點。

三是加快零工市場建設，推動公共就業服務機構免費提供零工供需對接；對符合條件的靈活

就業人員培訓，給予培訓補貼和培訓期間生活補貼。

