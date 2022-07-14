【新冠肺炎】人民日報：中國的防疫措施是最經濟的、效果最好的

《經濟通通訊社１４日專訊》官媒《人民日報》發表評論文章稱「我們的防疫措施是最經濟

的、效果最好的，毫不動搖堅持動態清零總方針。」

文章稱，新冠肺炎疫情是一場大考。前不久，總書記習近平在湖北省武漢市考察時強調：「

如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。」面對世紀疫情的跌宕反復，中國堅持

人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，

最大程度保護了人民生命安全和身體健康。中國近三年的疫情防控實踐充分證明，動態清零符合

國情、符合科學，路子是對的、效果是好的，是現階段中國及時控制疫情的最佳選擇。

文章並指，疫情越早得到控制，經濟社會發展受到的影響就越小。前不久，一家國際媒體網

站刊登了一篇分析「動態清零」總方針並沒有削弱中國經濟實力的文章，指出過去３年來，中國

在亞洲的經濟影響力其實是在增長，而非下降。

當前，疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的

時候。毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除乾擾，克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆

勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，就一定能推動經濟平穩健康發展，爭取今年中國經濟發展

達到較好水平。（ｅｗ）

