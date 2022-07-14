【新冠肺炎】全國昨新增陽性２９２宗，廣東新增４３宗本土個案

《經濟通通訊社１４日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計

２９２宗。國家衛健委公布，１３日報告新增確診病例１２１宗。其中境外輸入病例３５宗，含

３宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例８６宗（甘肅３６宗，廣東３２宗，上海５宗，江

西５宗，海南３宗，江蘇２宗，內蒙古１宗，河南１宗，重慶１宗），含１３宗由無症狀感染者

轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例。

昨日新增無症狀感染者２４５宗，其中境外輸入３９宗，本土２０６宗（甘肅６４宗，上海

４２宗，河南２９宗，廣西２５宗，山東１８宗，廣東１１宗，江蘇８宗，江西４宗，海南３宗

，福建１宗，四川１宗）。



＊網傳「珠海封城」為不實消息＊



７月５日以來，奧密克戎ＢＡ﹒５變異株及分支在西安、上海、北京、天津等地陸續檢出。

截至到７月１３日，９天內已有７地報告奧密克戎ＢＡ﹒５變異株。隨著疫情形勢，繼延長或取

消常態化核酸檢測後，多地在７月又重啟了常態化核酸檢測。

廣東省衛健委公布，昨日全省新增本土確診病例及無症狀感染者共４３宗，其中珠海佔３０

宗。

另外，據珠海發布微信公眾號消息，據香洲區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部、高新區新

型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布的通告，３名人員因散布「珠海封城」涉疫情虛假信息，分

別被處以行政拘留和行政罰款處罰。（ｃａ）

