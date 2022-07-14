【新冠肺炎】台灣新增２﹒７萬宗本土確診，死亡個案８９宗

《經濟通通訊社１４日專訊》台灣新增本土確診個案２７５９７宗，多市均呈下降趨勢，其

中新北市新增４７１８宗，台中新增３６３９宗，高雄新增２９４３宗。另新增死亡個案８９宗

。台灣昨日（１３日）死亡新增４９宗，是自５月２５日以來最低，發言人莊人祥估計本土疫情

這周會控制在２萬宗左右。（ｊｔ）

