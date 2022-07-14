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即市新聞

14/07/2022 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７１點子，報６﹒７３００

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２６５，
較上個交易日升１７點子，上個交易日報６﹒７２８２。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７１點子，報６﹒７３００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７２２９。
　　北美進入加息競賽，加拿大央行周三（１３日）率先加息１００個基點，至２﹒５厘。而美
國６月ＣＰＩ按年升９﹒１％，遠超經濟師預測的８﹒８％，市場猜測聯儲局本月稍後亦可能加
息１００個基點。歐元區經濟疲弱，且未能跟上北美加息幅度，周三歐元兌美元一度跌破平價，
是２００２年１２月以來首次。美匯指數在紐約尾盤報１０８﹒０１，盤中再觸２０年新高。
　　中國６月份以美元計價的出口同比增長１７﹒９％，高於５月份的１６﹒９％，更是高於經
濟學家估計的１２﹒５％，貿易順差升至創紀錄的約９８０億美元。花旗認為，細分數據表明，
上海和北京重新開放後，加快恢復生產和履行之前推遲的出口訂單可能是關鍵因素。儘管美國可
能取消部分對華加徵關稅，但無法抵消來自世界其他地區的外部需求風險，因此中國下半年出口
增長可能顯著放緩。（ｊｔ）

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