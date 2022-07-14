【中概焦點】陸金所被傳大裁員，公司稱對職能重複部門正常調整

《經濟通通訊社１４日專訊》在內地職場社交平台「脈脈」上，近日有多名網友聲稱，中國

平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下陸金所大比例裁員。更有身份認證的平安金服員

工表示，深圳業務大部分將解散，每個組留４－５個人。就近期市場流言，內媒引述陸金所控股

相關負責人表示，為應對市場環境的變化，強化公司的獨特優勢，陸金所正進一步整合科技能力

與資源，對內部職能重複的部門進行正常調整，以更加聚焦金融信息服務。



＊此次調整影響員工佔比不到１％＊



上述負責人指，此次調整有利於公司的中長期發展，通過整合和聚焦，使公司有能力在未來

關鍵增長領域中進行更快速的部署，以最優的結構和資源，強化陸金所在貸款、保險和財富領域

服務小微的能力，支持實體經濟。據悉，受此次調整影響的員工佔陸控整體員工總數不到１％，

公司將保障相關員工合法權益。

陸金所成立於２０１１年，在２０２０年１０月３０日正式在紐交所掛牌，上市體系內包

括陸金服、平安普惠和平安消金，主營業務涉及信貸以及財富管理。財報顯示，今年首季，陸金

所實現總收入１７３﹒１６億元人民幣，同比增１３﹒５％；淨利潤５２﹒９億元人民幣，同比

增６﹒５％。截至７月１３日，陸金所收盤價為５﹒２４美元，跌１﹒３２％，市值

１１９﹒７８億美元。（ｗｌ）

