【內房困局】榮盛擬將兩筆境內債展期１５個月，涉資２１﹒２億元

《經濟通通訊社１４日專訊》房企榮盛發展（深：００２１４６）今天公告稱，擬於明午

（１５日）召開的「２０榮盛地產ＭＴＮ００１」和「２０榮盛地產ＭＴＮ００２」債券持有人

會議，將分別審議於今年７月２３日和８月６日起的１５個月內分期完成本金兌付的議案。此外

，持有人會議還將審議發行人擬提請持有人同意調整債券的其它有關安排，包括增加增信保障措

施、交叉保護條款相關義務等。

議案顯示，「２０榮盛地產ＭＴＮ００１」本金兌付時間擬調整為自２０２２年７月２３日

起的１５個月內，並在２０２２年８月３日、２０２３年１月２３日、２０２３年４月２３日、

２０２３年７月２３日、２０２３年８月２３日、２０２３年９月２３日、２０２３年１０月

２３日分別兌付５％、５％、５％、１０％、１０％、１０％、５５％本金。「２０榮盛地產

ＭＴＮ００２」本金兌付時間擬調整為自２０２２年８月６日起的１５個月內，並在２０２２年

９月６日、２０２３年２月６日、２０２３年５月６日、２０２３年８月６日、２０２３年９月

６日、２０２３年１０月６日、２０２３年１１月６日分別兌付５％、５％、５％、１０％、

１０％、１０％、５５％本金。

「２０榮盛地產ＭＴＮ００１」發行金額１０億元（人民幣．下同），債項餘額１０億元，

期限２＋１年，票面利率７﹒２２％；「２０榮盛地產ＭＴＮ００２」發行金額１１﹒２億元，

債項餘額１１﹒２億元，期限２＋１年，票面利率７﹒１８％。（ｗｌ）

