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即市新聞

14/07/2022 09:18

【內房困局】停貸樓盤達１０６個，官媒：壓實責任破解成當務之急

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地停貸風波愈演愈烈，多地受爛尾樓困擾的業主紛紛效仿。
目前，多地爛尾樓業主都發布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及的
地方包括河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多個省份。克而瑞研究中心數據顯示，
截至７月１３日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達１０６個。
　　市場擔心內地銀行因而面臨信貸風險，官媒《證券時報》繼昨日（１３日）發表評論文章《
防爛尾樓盤停供風險擴散》，今日再發表文章指出，停貸風波折射多方困局，壓實責任求破解成
當務之急。由於此次全國涉及停貸風波的爛尾樓業主多數是剛需，其中不少人在當前經濟壓力下
面臨失業、收入下降等困境，也確有償債壓力，有專家建議財政部門和銀行共同出力減輕受困個
人償債壓力。同時，建議當地政府用適當有效的方式積極與業主溝通，加快保交樓實質舉措落地

　
＊籲成立「地產行業健康發展穩定基金」，調整「三條紅線」政策＊
　
　　報道引述業內人士指出，下半年要保持房地產行業持續復蘇，建議成立「地產行業健康發展
穩定基金」來擺脫地產行業當前的困局，同時調整「三條紅線」政策。
　　北京一位不願具名的經濟政策專家表示，可以參考國外的處理方式，不要求商業銀行直接讓
利免單，而是由財政資金參與給受困群體做適當補貼，此舉還可以拉動消費。他強調，金融活動
有自己的市場規則，房貸只是眾多債務中的一種，如果房貸開了不還貸的口子，其他債務也容易
效仿。因此，商業銀行參與救助，需要遵循商業規則，適度讓利參與部分此類社會救助。
（ｃａ）

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