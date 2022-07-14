【內房困局】農行、建行急排查延期交樓項目情況，強調風險可控

《經濟通通訊社１４日專訊》內地爛尾樓業主停貸事件發酵，業主以「斷供」方式抗議無法

收樓，將矛頭從發展商轉向按揭銀行，冀通過銀行及社會力量迫發展商商復工。事件在多地蔓延

，內銀受壓，農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）急排查延期交樓項目情況，齊強調風險可控。

建設銀行公告，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風

險可控。銀行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客 戶服務工作，與客戶

做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。



＊農行：逾期按揭貸款６﹒６億元僅佔０﹒０１２％＊



農業銀行公告，針對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發項目延期交付情況，農業銀行

高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統籌協調機制，在全系統組織開展住房項目「保交樓」

情況排查。

截至２０２２年６月末，農行個人住房貸款餘額５﹒３４萬億元（人民幣．下同），其中一

手樓合作樓盤５﹒７萬個，一手樓按揭貸款餘額３﹒９７萬億元。已初步認定存在「保交樓」風

險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額６﹒６億元，佔全行按揭貸款餘額的０﹒０１２％，佔一手樓按

揭貸款餘額的０﹒０１７％。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

（ｃａ）



