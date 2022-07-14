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即市新聞

14/07/2022 14:09

【內房困局】農行、建行急排查延期交樓項目情況，強調風險可控

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地爛尾樓業主停貸事件發酵，業主以「斷供」方式抗議無法
收樓，將矛頭從發展商轉向按揭銀行，冀通過銀行及社會力量迫發展商商復工。事件在多地蔓延
，內銀受壓，農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）急排查延期交樓項目情況，齊強調風險可控。
　　建設銀行公告，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風
險可控。銀行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客　戶服務工作，與客戶
做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。
　
＊農行：逾期按揭貸款６﹒６億元僅佔０﹒０１２％＊
　
　　農業銀行公告，針對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發項目延期交付情況，農業銀行
高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統籌協調機制，在全系統組織開展住房項目「保交樓」
情況排查。
　　截至２０２２年６月末，農行個人住房貸款餘額５﹒３４萬億元（人民幣．下同），其中一
手樓合作樓盤５﹒７萬個，一手樓按揭貸款餘額３﹒９７萬億元。已初步認定存在「保交樓」風
險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額６﹒６億元，佔全行按揭貸款餘額的０﹒０１２％，佔一手樓按
揭貸款餘額的０﹒０１７％。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。
（ｃａ）
　

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