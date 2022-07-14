【新冠肺炎】觀塘順天邨天琴樓圍封強檢發現２０宗陽性個案

《經濟通通訊社１４日專訊》香港政府完成在觀塘順天邨天琴樓的圍封強制檢測行動，共
１５９３人接受檢測，當中發現２０宗陽性個案，以及２宗檢測結果不確定個案，衞生防護中心
會安排跟進。
另外，行動中當局派員到訪７００戶，當中１０２戶沒人應門，政府會採取措施跟進。
（ｃｌ）
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