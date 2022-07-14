【新冠肺炎】林緯遜料疫情有機會９月再爆發

《經濟通通訊社１４日專訊》香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，本港第五波疫情

在３月初到達高峰，感染或接種疫苗後，抗體會在６個月後下降，估計疫情有機會在９月再出現

爆發。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，目前本港已有６成人曾受感染，整體接種率亦有提

升，留醫的危殆患者有１８人，情況不如３月份第五波疫情時嚴峻，雖然近期確診個案上升，但

毋須擔心。



＊林緯遜：大部分深圳灣口岸陽性旅客病毒量低＊



林緯遜在電台節目上表示，本港疫情反覆和緩慢上升在預期之內，由於未見長者群組受影響

，相信不會再出現醫療系統被拖垮的情況，但要留意Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５病毒免疫逃逸能

力會否增強，造成大規模爆發。對於深圳灣口岸有旅客檢測陽性後自行離開，他指，根據衛生防

護中心資料，大部分有關個案病毒量很低，或屬於復陽，在社區傳播病毒風險較低，但不排除部

分患者有病徵或是新感染，認為檢測陽性的人需要自律。



＊許樹昌：倘有獨立洗手間，可考慮放寬家居檢疫＊



許樹昌表示，社區已有不少源頭不明個案，要遏止有一度難度，曾染疫的康復者，體內抗體

會隨時間下跌，應盡快接種疫苗，加強保護。至於是否可放寬入境旅客進行居家檢疫，許樹昌表

示，需視乎家居環境有否獨立洗手間等條件，相信政府會繼續會觀察近期完成檢疫後的陽性個案

情況。而何時可與內地通關，許樹昌指，需要與國家衛健委專家商討，建議短期內優先容許特定

群組、緊急原因需要北上的市民，以閉環形式入境內地。（ｃｌ）





