【香港政情】廉署拘捕前屯門區議員張錦雄，涉煽惑投白票

《經濟通通訊社１４日專訊》前屯門區議員張錦雄，涉嫌去年立法會換屆選舉期間轉載呼籲
市民投白票的帖文，被廉政公署以涉違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第２７Ａ條拘捕，獲
保釋候查。廉署強調，會依法按既定程序跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正
。
除張錦雄外，廉署昨日也拘捕了中大學生會前會長區倬僖，同涉展示煽惑他人在立會選舉中
投白票的帖文。（ａｃ）（ｚｚ）
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