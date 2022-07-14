【大國博弈】港府譴責美國國會委員會報告恫嚇本港檢控人員

《經濟通通訊社１４日專訊》美國「國會及行政當局中國委員會」（ＣＥＣＣ）７月１２日

發表報告，指自２０１９年６月以來，香港律政司已根據《港區國安法》以及與示威相關的指控

，起訴最少２９４４人，其中一些案件涉及侵犯人權。報告提及律政司司長林定國和１５名與案

件相關的刑事檢控專員，建議美國實施額外的制裁措施。

香港政府今日強烈譴責ＣＥＣＣ發表的所謂「研究報告」，該文件散播不符事實的詆毀，並

嘗試以所謂「制裁」恫嚇香港特區政府檢控人員，又一次展示該委員會卑劣的霸凌行為。

港府發言人表示，《基本法》第六十三條訂明「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，

不受任何干涉。」「干涉」包括任何外部干涉。檢控決定一向並將繼續根據法律、證據和《檢控

守則》作出，僅此而已。香港是法治社會，不論刑事罪行的性質或涉案者的背景，包括政治背景

，上述原則同樣適用。

發言人直斥其非，指出最為可鄙的是，該份所謂「研究報告」點名威脅「制裁」香港特區政

府律政司司長和１５名檢控人員，公然踐踏法律公義，嘗試以霸權主義威嚇盡忠職守、秉承公義

的特區政府官員履行應有的檢控職務，粗暴干涉香港事務，嚴重違反國際法的基本原則。

發言人指，美國「國會及行政當局中國委員會」嘗試把謊言重覆１００次，假做成真理，只

反映其小人之心、下流行為。

特區政府律政司所有人員必定繼續盡忠職守，無畏無懼和堅定不移地履行職務，以維護香港

的最佳利益。律政司司長林定國資深大律師重申不擔心受到所謂「制裁」，並表示無所畏懼，對

我的同事充滿信心，並將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。（ｃｗ）（ｚｚ）

