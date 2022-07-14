【香港政情】民主黨年度宴會未能如期周六舉行，稱場地附近有確診

《經濟通通訊社１４日專訊》民主黨表示，得悉原定舉辦年度宴會場地附近，因為有新冠病

毒群組確診情況，需要關閉清潔而未能營業，故原定於本周六的年度宴會，未能如期舉辦。



＊稍後研究何時重辦宴會＊



民主黨資源開拓委員會主席袁海文表示，未能如期與支持者及黨友聚會，感到可惜及抱歉，

民主黨將於月內向參加者安排退款。他又指由於短期內難以尋找替代場地，民主黨稍後會再研究

何時重新舉辦宴會。（ｃｌ）

