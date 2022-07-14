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14/07/2022 14:49

【潛逃離港】１２港人案６人認妨礙司法公正，金主資助部分人費用

　　《經濟通通訊社１４日專訊》１２名港人前年涉嫌偷渡離港，在內地水域被捕，１０人先後
被押送回港，除了「香港故事」成員李宇軒的案件分拆處理外，其他人均被加控一項妨礙司法公
正罪，當中６人今日於西九龍裁判法院正式認罪。今日原有７名被告答辯，但其中３２歲測量員
李子賢在收押所被列作緊密接觸者，暫未能到庭應訊。
　
＊被告及共犯仔細分工＊
　
　　其餘６名被告包括１９歲無業的廖子文、２０歲技術員鄭子豪、２５歲學生張俊富、２３歲
運輸工人張銘裕、２３歲學生嚴文謙及２１歲學生郭子麟，承認於２０１９年１２月至２０２０
年８月２３日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」的人、一個稱作「
Ｚｉｚｉ」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的行為，即
協助他們自己、喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調
查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。
　　案情披露潛逃計劃細節，各被告及其他共犯仔細分工，包括接受駕船課程、購買物資、安排
出逃前供藏匿的「安全屋」等，部分人獲金主出資支付潛逃費，並獲告知台灣陸委會人員會向他
們提供庇護。一些同夥目前仍然在逃，部分更已離港。（ｃｌ）（ｚｚ）
　
　

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