  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2022 09:30

【國際要聞】斯里蘭卡總統抵新加坡，以私人身份到訪未申請庇護

　　《經濟通通訊社１５日專訊》斯里蘭卡總統拉賈帕克薩周四乘客機抵達新加坡。獅城外交部
網站發布聲明，指拉賈帕克薩是以私人身份到訪，並未申請庇護。
　　聲明稱：「拉賈帕克薩獲批入境新加坡進行私人訪問。他未申請庇護，也未向他提供任何庇
護。新加坡一般不會批准庇護申請。」較早前有報道指，拉賈帕克薩下一站將前往沙特阿拉伯。
（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/07/2022
【虛幣世界】市場料本次加息達一厘，加密貨幣普遍企穩
人氣文章香港要聞14/07/2022
【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙　包括屯門流標地
人氣文章財經熱話14/07/2022
【唇齒相依】受累爛尾樓斷供風暴　官媒籲讓利大行意見分歧　內銀續跌郵儲行招行最傷
人氣文章財經熱話14/07/2022
【專訪】陸叔投資組合　進取之選吼邊兩隻？
人氣文章中國故事14/07/2022
《神州經脈》房貸斷供潮如泉湧　滬綜指疲軟　人幣即期近兩月低
人氣文章財經熱話14/07/2022
【內房困局】爛尾樓業主停貸風波愈演愈烈　內房續挫龍湖插逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金