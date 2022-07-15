【國際要聞】斯里蘭卡總統抵新加坡，以私人身份到訪未申請庇護

《經濟通通訊社１５日專訊》斯里蘭卡總統拉賈帕克薩周四乘客機抵達新加坡。獅城外交部

網站發布聲明，指拉賈帕克薩是以私人身份到訪，並未申請庇護。

聲明稱：「拉賈帕克薩獲批入境新加坡進行私人訪問。他未申請庇護，也未向他提供任何庇

護。新加坡一般不會批准庇護申請。」較早前有報道指，拉賈帕克薩下一站將前往沙特阿拉伯。

（ｊｆ）

