【國際要聞】英黨魁重選次輪投票再淘汰１人，辛偉誠１０１票領先

《經濟通通訊社１５日專訊》英國保守黨國會下議院議員在周四（１４日）舉行黨魁選舉次

輪投票，前財相辛偉誠獲１０１票繼續領先。前防衞大臣莫佩琳得８３票，外相卓慧思得６４票

，依次排第２及３位。檢察總長柏斐文只得２７票，被淘汰出局，令競逐者剩下５人。第３輪投

票將於下周一舉行，料下周四會收窄至最後２名挑戰者。（ｊｆ）

