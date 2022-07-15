【數據解讀】統計局：積極變化明顯增多，消費有望保持恢復

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地５月社零總額同比下降６﹒７％，６

月份增速轉正，同比增長３﹒１％，上半年社會消費品零售總額同比仍下降０﹒７％，就消費情

況，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，５月份以來國內消費經受住疫情衝擊，呈現回升勢頭，

積極變化明顯增多。盡管消費恢復還面臨居民收入增長放緩、消費場景受限等制約因素，但中國

消費規模擴大，消費結構升級，消費模式創新的趨勢不會改變，加之社會保障不斷完善，穩就業

促消費政策持續發力，消費有望保持持續恢復。

他表示，從６月份情況看，國內市場銷售出現了積極變化。一是多數商品零售增速回升。６

月份１８類限額以上商品零售額中，近九成商品零售額類值增速比上月回升。



＊大宗商品消費拉動６月社零增速超過１﹒５個百分點＊



二是大宗商品消費帶動明顯。乘用車購置稅減半等促進重點領域消費政策出台落地，促進了

汽車、家電等大宗商品消費改善。６月份，限額以上單位汽車類、家用電器和音像器材類商品零

售額同比分別增長１３﹒９％和３﹒２％，比上月明顯回升，拉動當月社零增速超過１﹒５個百

分點。

三是餐飲等服務消費明顯改善。６月份餐飲收入同比下降４％，降幅比上月收窄１７﹒１個

百分點。端午假期國內旅遊人次和收入恢復程度明顯好於「五一」假期。

四是前期受疫情影響較大地區消費出現較快回升。６月份，上海限額以上單位商品零售額同

比下降２﹒１％，但降幅比上月收窄４２個百分點；吉林增長５﹒５％，上月為下降１﹒５％。

