【內房困局】爛尾樓停貸風波內房續急挫，內銀指風險可控跌勢稍緩

《經濟通通訊社１５日專訊》內地爛尾樓業主集體停供房貸風波持續，目前已涉及河南、湖

南、河北等至少２０個省市，樓盤近２００個，事件不單影響內房，亦連累一眾內銀，因市場擔

心內銀因此面臨信貸風險，不過多家銀行急澄清所涉房貸業務規模小風險可控，而銀保監會亦稱

將引導金融機構參與風險處置，內銀今日雖仍普遍走弱但跌幅較小，而內房則沒止跌回穩跡象，

其中碧桂園（０２００７）半日跌逾半成，為表現最差藍籌。



＊多家銀行均稱風險可控，招行：逾期個人房貸餘額僅１２００萬人幣＊



市場擔心內地銀行因爛尾樓業主停貸斷供面臨信貸風險，多家銀行昨晚（１４日）急發公告

，強調住房按揭貸款餘額規模和佔比較小，總體風險可控。其中招行透露逾期個人住房貸款餘額

１２００萬元人民幣，佔公司境內個人住房貸款餘額的比例不到０﹒００１％。平保旗下平安銀

行（深：０００００１）也指，涉網傳停貸事件樓盤的逾期按揭貸款佔全行按揭貸款餘額的

０﹒０１１％，規模小。其餘中行（０３９８８）、工行（０１３９８）、農行（０１２８８）

、交行（０３３２８）等同樣指涉事房貸規模細，風險可控。



＊多地加強商品房預售資金監管，銀保監稱將引導金融機構參與風險處置＊



另外，多地住建部門發布通知，提到強化商品房預售資金監管。陝西省西安市住建局稱，商

品房預售資金應全部直接存入專用監管帳戶，開發企業不得直接收取或另設帳戶收存購房人的購

房款項。深圳市龍崗區住建局印發《通知》，從加強土地使用源頭管理、注重設計合理性、加大

建設監管力度、完善銷售環節管理、嚴格驗收環節監管和確保有序交付等方面提出意見，其中提

到區住房建設局加強房地產在售項目預售資金監管。河北省滄州市住建局通知指，未設立監管帳

戶的項目，相關部門不得辦理商品房預售許可和商品房網簽備案。

事件亦已引起中央重視，銀保監會有關部門負責人表示，將引導金融機構市場化參與風險處

置，加強與住建部門、人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」

工作。另６月份房地產貸款新增１５８４億元人民幣，房地產信貸整體運行平穩；房地產開發貸

新增４１５億元人民幣，房地產貸款不良率處於較低水平，風險整體可控。而包括六大行、多數

股份行、部分城商行陸續也對「聯名停貸」的相關房地產貸款情況進行通報，總體來看貸款規模

較小，總體風險可控，且將密切關注合作企業和樓盤情況，促進房地產市場平穩健康發展。



＊野村陸挺：預售房迄今只交付６０％，愈來愈多內房無法按時交房＊



另外，野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人的研發報告稱，按官方數據測算，中國

開發商２０１３至２０２０年預售的房屋迄今只交付了約６０％，而同期房貸增加了２６﹒３萬

億元人民幣。實際交房率可能高得多，但愈來愈多的開發商無法按時交房，是當前房地產業面臨

的一個真正問題。最近預售的房屋也面臨交樓風險，因為部分開發商由於財務壓力緩建或者干脆

停建，令２０２０年底至２０２２年３月期間發放的約４﹒４萬億元人民幣房貸的部分可能受到

影響。



＊建銀國際：事件或進一步打擊房貸業務，國企優質民營房企較不受影響＊



儘管多家銀行稱停貸涉及規模小、風險可控，但建銀國際在測算後表示，當前面臨風險的房

貸規模高達約２萬億元人民幣。雖然可能性極低，但若全部成為壞帳，相當於中國商業銀行

２０２１年全年稅前利潤的約７５％，銀行損失的利息將達１１００億元。停貸給銀行造成的損

失暫難以估算，但事件可能進一步打擊房貸業務，而郵儲銀行（０１６５８）、工行和農行在事

件風暴中心中原地區住房貸款敞口最大。停貸事件不僅影響銀行的營運表現，還讓市場對其信心

蒙上陰影，預計銀行近期將加大對開發商的流動性支持來確保交房和維護社會穩定。

停貸事件亦令建銀國際對房地產板塊的近期看法更趨保守，不過認為中海外（００６８８）

、潤地（０１１０９）、萬科（０２２０２）和越秀地產（００１２３）等國有開發商，及優質

民營房企相對不受停工停貸影響，且預計政府很快推出救濟措施，可能包括為項目復工緊急提供

資金、向某些項目引入國有資本，甚至中期內接管一些問題開發商。



＊瑞銀：銀行不願做抵押貸款影響大，大摩：斷供問題影響或長達４年＊



瑞銀粗略估計，若所有拒還房貸轉換成不良貸款，基礎情境下為７４１０億元人民幣，假設

損失率為５０％，新增不良貸款的信貸成本增加，將導致銀行業的稅前利潤減少４１１０億元人

民幣，稅後利潤則減少３０８０億元人民幣，相當於今年銀行體系利潤總額的１３﹒３％。隨著

發展商資金壓力加大，或導致出現整體違約及有更多樓盤延遲交付，房地產預售資金收集難度增

加以及銀行不願做抵押貸款，最終的影響可能更糟。

摩根士丹利就認為業主「停供」的目的是要引起政府關注，現時部分地方政府已介入，近七

成的爛尾樓可望復工，但斷供問題的影響可能長達３至４年，估計未來兩年造成的不良貸款，每

年介乎１０００億至５２００億人民幣，令不良貸款率提升１５到７０點子，相信與發展商業務

密切的銀行盈利影響最多達２０％。匯豐研究則指，事件會加劇投資者對內房的信心危機，估計

內房民企拋售潮會持續，對當局未有政策跟進感到失望，但不排除中央會更大力度鬆綁樓市調控

措施。



＊溫鋼城：內房問題未解決撈底要嚴守止蝕，內銀或因撥備減派息＊



ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城於今日《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，龍湖（００９６０）及萬科於內房民企中算較穩陣，今日仍急跌，明

顯整個內房板塊都受累，屬行業性災難，且未見解決。很多內房估值雖已很平，股息率逾１０％

亦很平常，但不代表股價已跌完，其中一個不利因素是內房債仍不斷爆出問題，很多到期後連息

都還不到；但相信中央不會不知道房企難處，出手機會大，視乎怎樣出手，其中地產業希望成立

基金將不良資產打包，不排除會成事，而房產業問題嚴重可造成金融系統性風險，故內銀也受累

下跌，未來要留意中央出手消息。很多隻內房股價都在橫行通道底部，如穿底宜離場，如想撈底

就要嚴守止蝕且只宜短炒，就算潤地及中海外等看似防守性較強，暫也不宜買入，如今日未能分

別重上５０天線３３﹒８及２２﹒９元就要小心。

另溫鋼城指，內銀出嚴重問題機會很小，但盈利可能會收縮，甚至因要做撥備減少派息。估

值較貴、股息率較低的招行及郵儲行近期跌幅較大，四大內銀借款對象則以國企居多，借給民企

就招行以下較小規模銀行較多。招行本獲很多基金追捧，但自從前行長爆出貪污間題，股價走勢

就轉差，惟現時跌近４０元料有支持，始終此次內房事件還未解決，如純為收息亦不用急於吸納

。

今日內房股仍普遍下跌，部分跌得頗急，其中碧桂園半日跌５﹒５３％報３﹒４２元，龍湖

跌４﹒５２％報２８﹒５元，萬科跌３﹒５２％報１５﹒９２元，雅居樂（０３３８３）跌

５﹒２８％報２﹒５１元，富力（０２７７７）跌３﹒４５％報１﹒６８元，旭輝

（００８８４）跌９﹒５６％報２﹒４６元，中海外跌１﹒３％報２２﹒８元，潤地跌

０﹒１５％報３３﹒９元。至於內銀，建行跌１﹒６％報４﹒９１元，招行跌０﹒３６％報

４１﹒８５元，郵儲行跌０﹒５９％報５﹒０８元，工行跌０﹒４９％報４﹒０３元，中行跌

０﹒３７％報２﹒７２元，農行跌１﹒１８％報２﹒５２元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

