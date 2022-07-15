【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開２２９點，報２０５２２點。最高跌９４點報

２０６５６點，最低跌５３５點報２０２１５點。恒指收報２０２９７點，跌４５３點或

２﹒１９％。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒４億元人民幣，增加４０﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、恒生中國企業（０２８２８）

；淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、泡泡瑪特

（０９９９２）。

主板成交１２９５﹒５７億元增加１４﹒８％。其中港股通成交２９２﹒９億元，佔總成交

２２﹒６％。

騰訊控股跌２﹒９８％報３２５元，北水淨買入６﹒９億元；比亞迪股份升３﹒９６％報

２９４﹒２元，北水淨買入６﹒７億元；恒生中國企業跌２﹒１７％報７１﹒２元，北水淨買入

３﹒２億元。

藥明生物跌４﹒３４％報７６元，北水淨賣出２﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒５８％報

９﹒３２元，北水淨賣出１﹒８億元；泡泡瑪特跌９﹒２２％報２５﹒６元，北水淨賣出１﹒７

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ６﹒８９

比亞迪股份 （０１２１１） ６﹒７０

恒生中國企業 （０２８２８） ３﹒２４

協鑫科技 （０３８００） ２﹒１２

兗礦能源 （０１１７１） １﹒６７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －２﹒４３

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７７

泡泡瑪特 （０９９９２） －１﹒６７

長城汽車 （０２３３３） －０﹒８８

美團 （０３６９０） －０﹒４７

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