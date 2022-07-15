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15/07/2022 12:43

【賣地計劃】普縉：若政府非以更貼市估算底價，屯門地皮或再流標

　　《經濟通通訊社１５日專訊》發展局公布，２０２２╱２３財政年度第二季計劃出售３幅住
宅用地，分別位於屯門青山公路大欖段、沙田顯和里及葵涌荔崗街，合計提供２６００伙單位；
連同市建局土瓜灣崇安街重建項目可提供約５６０伙，以及３個補地價項目合共提供約５０伙，
預計第二季度住宅供應合共可達約３２１０伙。
　　計及本年首季供應約２０７０伙，本財政年度上半年供應達全年１﹒２９萬個私人住宅單位
供應目標約四成。另外，政府亦會推出一幅位於觀塘安達臣道對出的商業用地，將可提供約
１﹒３萬平方米商業樓面面積。
　
＊若政府非以更貼市方法估算底價，屯門地或再流標＊
　
　　普縉助理總監　（專業產業諮詢及估值）　李雋傑表示，計及第一季來自不同渠道的私人住
宅供應，本季私人單位數量微低於長遠房屋策略下每季度的平均水平。
　　是次位於屯門的住宅用地為上季度流標後重新推售，考慮到相關重推地契條款及地皮規模將
維持不變，以樓面地價約６０００元計算，投資額近８０億元。李雋傑指，相信是次投標情況與
上次相約，其中主要吸引大型發展商入標。他又認為，若政府並非以更貼市的方法估算底價，或
考慮將地皮分拆出售，該地皮有機會再度流標。
　
＊觀塘安達臣道商業地料造價約７億元＊
　
　　另外，觀塘安達臣道對出地皮位處整個石礦場的中央位置，屬本季唯一一幅商業用地。該地
皮附近地盤大部分正進行平整或其他前期工作，與當區首個住宅項目、即預計於２０２３年落成
的華懋安峯，以及長實在２０２０年投得的港人首置上車項目相比，地理位置上亦有一定距離。
考慮到現時地皮配套，李雋傑認為現時或未算最成熟的推地時機，相信發展商在出價上將會較為
審慎，預料地皮造價約７億元。（ｂｉ）

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