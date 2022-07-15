【地皮截標】葵涌物流地最少收２標書

《經濟通通訊社１５日專訊》位於葵涌８號貨櫃碼頭旁物流地今日截標，現場最少收到２份

標書。

該物流地位於葵涌市地段第５３１號，處葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界，地盤面積約

５９﹒４６７萬方呎，可建總樓面約１４８﹒４３萬方呎，指定作物流服務及公眾停車場用途，

以發展多層現代物流設施兼公眾停車場，達致一地多用。

綜合市場估值約４８億至５２億元，每方呎樓面地價約３２００至３５００元。（ｃｌ）

