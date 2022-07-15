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15/07/2022 17:35

【夜期時段】即月期指最新報２０２７５點，跌１０點，低水２３點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３０１點，升１６點，高水３
點，最新報２０２７５點，跌１０點，低水２３點，合約成交７１６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６９５５點，升７點，低水３點，最新報６９４８點，無升
跌，低水１０點，合約成交６２４張。

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