【夜期時段】即月期指最新報２０２７５點，跌１０點，低水２３點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３０１點，升１６點，高水３

點，最新報２０２７５點，跌１０點，低水２３點，合約成交７１６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９５５點，升７點，低水３點，最新報６９４８點，無升

跌，低水１０點，合約成交６２４張。

