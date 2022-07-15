【企業盈警】建滔積層板（０１８８８）料中期純利跌最多４９％

《經濟通通訊社１５日專訊》建滔積層板（０１８８８）發盈警，預期截至今年６月底止六

個月，錄得純利約１７億至２０億元，較去年同期下降約４０％至４９％。

集團指，預期純利有所下降，主要由於集團生產的覆銅面板產品的銷量及單價均錄得下跌，

其次為對集團所持有之債券投資作信貸虧損撥備。（ｓｌ）

