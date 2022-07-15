【企業盈警】瑞安建業（９８３）料中期盈轉虧，蝕７０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》瑞安建業（００９８３）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，將錄得淨虧損約７０００萬元，相對於２０２１年同期的淨溢利約２０００萬元。
集團指，預期盈轉虧主要是由於今年中期人民幣兌港幣貶值４﹒６％，而引致的匯兌虧損約
１﹒２億元，相對於２０２１年中期因匯率升值１﹒１％而產生的匯兌收益約３１００萬元。
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