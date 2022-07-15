【新冠肺炎】學校呈報３２３宗個案，涉２６３學生及６０教職員

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報
３２３宗新冠肺炎個案，涉２５８間學校，２６３名學生及６０及教職員，分別來自５８間幼稚
園、１２２間小學、７０間中學和８間特殊學校。過去七日１４８間學校有兩宗或以上個案。
國際英文幼稚園褓姆車疑爆疫，有７名學生及１名褓姆確診，２６名學生乘客須停課。
（ｈｙ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話15/07/2022
【專訪】陸叔投資組合 防守配置要有……
|市場動向15/07/2022
生產力學院為中小企業提供未來技能培訓課程
|中國故事15/07/2022
《神州經脈》次季GDP微增但遜預期 滬綜指周跌4%MLF持穩
|財經熱話15/07/2022
比亞迪料中期純利最多升兩倍 大行升目標價逆市曾飆逾半成
|FOCUS15/07/2022
【FOCUS】次季GDP力保正增長 穩信心需速平爛尾樓風波
|中國故事15/07/2022
中國次季GDP增0.4%遜預期 疫情打擊上海經濟重創
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰