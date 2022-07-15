【新冠肺炎】學校呈報３２３宗個案，涉２６３學生及６０教職員

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報

３２３宗新冠肺炎個案，涉２５８間學校，２６３名學生及６０及教職員，分別來自５８間幼稚

園、１２２間小學、７０間中學和８間特殊學校。過去七日１４８間學校有兩宗或以上個案。

國際英文幼稚園褓姆車疑爆疫，有７名學生及１名褓姆確診，２６名學生乘客須停課。

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