【新冠肺炎】醫管局：下周一起要求高風險醫護每周兩次核酸檢測

《經濟通通訊社１５日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，

下周一（１８日）起要求照顧較高風險患者（涉化療、血液透析等醫療服務）的醫護人員，除每

日快測外，須每周完成兩次核酸檢測，以減低院內傳播風險。局方會向相關員工派發樣本包，員

工留唾液樣本後要交回。（ｈｙ）

