【新冠肺炎】全國昨新增陽性４３２宗，廣西突增１６５宗無症狀

《經濟通通訊社１５日專訊》內地新冠疫情再次升溫，全國昨日新增本土確診及無症狀感染
合計４３２宗。國家衛健委公布，１４日報告新增確診病例１１３宗。其中本土病例６４宗（甘
肅３０宗，廣東１７宗，海南７宗，上海６宗，江西２宗，內蒙古１宗，河南１宗），含１３宗
由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例。
昨日新增無症狀感染者４２０宗，其中境外輸入５２宗，本土３６８宗（廣西１６５宗，河
南５１宗，甘肅４１宗，上海３９宗，廣東３９宗，江蘇１３宗，山東９宗，江西７宗，福建３
宗，海南１宗）。
＊安徽懷遠縣實施封閉管理＊
廣西衛健委公布，７月１４日廣西新增本土無症狀感染者１６５宗（北海市海城區１３７宗
、銀海區１６宗、合浦縣６宗、鐵山港區２宗，南寧市賓陽縣２宗，桂林市象山區１宗，賀州市
八步區１宗）。
據「懷遠發布」微信公眾號消息：從７月１５日零時起，對懷遠縣所有小區，村（社區）實
施封閉管理，按照「不漏一戶，不漏一人」的原則，對所有人員實施抗原檢測和核酸篩查，封閉
管理期間，所有人員足不出戶。
至於河南省新增本土確診病例１例（駐馬店市１例），新增本土無症狀感染者５１宗（駐馬
店市４４宗、平頂山市７宗），無新增本土疑似病例。新增境外輸入無症狀感染者１宗，無新增
境外輸入確診病例和疑似病例。２宗境外輸入無症狀感染者解除醫學觀察。（ｃａ）
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