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15/07/2022 09:48

【內房困局】瑞銀：內地停供按揭規模７４００億，銀行不良率升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地樓盤爛尾引發的「停貸斷供」風波繼續發酵，有大行預計
，「停供」按揭貸款的規模達７４００億，不良貸款率將提升。
　　瑞銀粗略估計，若所有拒還房貸轉換成不良貸款，基礎情境下為７４１０億元，假設損失率
為５０％，新增不良貸款的信貸成本增加，將導致銀行業的稅前利潤減少４１１０億元，稅後利
潤則減少３０８０億元，相當於今年銀行體系利潤總額的１３﹒３％。隨著發展商資金壓力加大
，或導致出現整體違約及有更多樓盤延遲交付。房地產預售資金收集難度增加以及銀行不願做抵
押貸款，最終的影響可能更糟。
　　摩根士丹利就認為業主「停供」的目的是要引起政府關注，現時部分地方政府已介入，近七
成的爛尾樓可望復工，但斷供問題的影響可能長達三至四年，估計未來兩年造成的不良貸款，每
年介乎１０００億至５２００億人民幣，令不良貸款率提升１５到７０點子，相信與發展商業務
密切的銀行，盈利影響最多達２０％。
　　滙豐研究表示，事件會加劇投資者對內房的信心危機，估計內房民企拋售潮會持續，對當局
未有政策跟進感到失望，但不排除中央會更大力度鬆綁樓市調控措施。（ｄｗ）

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