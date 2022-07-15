【新冠肺炎】台灣新增２﹒５萬宗本土確診，死亡個案１１４宗

《經濟通通訊社１５日專訊》台灣新增本土確診個案２５２２３宗，其中新北市新增

４２２４宗，台中新增３２９３宗，桃園新增２７１１宗。另新增死亡個案１１４宗。

日本近日因Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５再掀大流行，單日新增確診飆上１０萬宗，而台灣本

土也出現零星ＢＡ﹒５病例。（ｊｔ）

