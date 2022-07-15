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15/07/2022 14:45

【新冠肺炎】台灣新增２﹒５萬宗本土確診，死亡個案１１４宗

　　《經濟通通訊社１５日專訊》台灣新增本土確診個案２５２２３宗，其中新北市新增
４２２４宗，台中新增３２９３宗，桃園新增２７１１宗。另新增死亡個案１１４宗。
　　日本近日因Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒５再掀大流行，單日新增確診飆上１０萬宗，而台灣本
土也出現零星ＢＡ﹒５病例。（ｊｔ）

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