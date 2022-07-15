【新冠肺炎】台灣新增２﹒５萬宗本土確診，死亡個案１１４宗

《經濟通通訊社１５日專訊》台灣新增本土確診個案２５２２３宗，其中新北市新增
４２２４宗，台中新增３２９３宗，桃園新增２７１１宗。另新增死亡個案１１４宗。
日本近日因Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５再掀大流行，單日新增確診飆上１０萬宗，而台灣本
土也出現零星ＢＡ﹒５病例。（ｊｔ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS15/07/2022
【FOCUS】次季GDP力保正增長 穩信心需速平爛尾樓風波
|中國故事15/07/2022
中國次季GDP增0.4%遜預期 疫情打擊上海經濟重創
|專訪15/07/2022
【專訪】花旗劉利剛：人幣料保穩定 資金配置將做多中港資產
|專訪15/07/2022
【專訪】花旗劉利剛：擠兌及罷供風波顯政策滯後 成下半年最大風險
|專訪15/07/2022
【專訪】花旗劉利剛：內地急需全民派消費券 動態清零料明春結束
|財經熱話15/07/2022
【唇齒相依】爛尾樓業主停貸風波持續內房續急挫 內銀指風險可控跌勢稍緩
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰