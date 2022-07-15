【大國博弈】王毅：中澳關係出現機遇，中方願為兩國關係再起航

《經濟通通訊社１５日專訊》中國國務委員兼外長王毅出訪東南亞回國，他周四（１４日）

接受《新華社》專訪時稱，當前中澳關係既面臨挑戰，也出現機遇；中方愿本著相互尊重精神，

為雙邊關係再把脈、再校準、再啟航。他提及，注意到澳方重申中澳是全面戰略夥伴，將繼續奉

行一個中國政策。王毅希望澳方端正對華認知，不炒作放大分歧，不參與圍堵中國，本著平等尊

重和冷靜務實態度開展建設性交流，爭取推動中澳關係重歸正軌。

王毅早前和澳洲新任外長黃英賢在印尼會晤，這是中澳兩國外長近三年來首度會面。中澳關

係近期現破冰曙光，據《彭博》昨日引述消息稱，因擔心對俄制裁升級加劇進口煤炭緊張局面，

中國官方正研究取消目前非公開的對澳煤進口禁令。在中澳因新冠源頭追溯問題導致關係破裂後

，該禁令已維持近兩年。

中國今夏大面積遭遇熱浪襲擊，用電負荷極度緊張。但與此同時，西方對俄的煤炭禁令，促

使更多國家轉向諸如印尼等別的煤炭出口國增加購買量，從而加劇中國從這些國家進口煤炭的競

爭。分析普遍認為，這是中國當局考慮放行澳洲煤炭進口的主因之一。

國家統計局最新公布的數據顯示，６月份，內地生產原煤３﹒８億噸，同比增長１５﹒３％

，增速比上月加快５個百分點；進口煤炭１８９８萬噸，同比下降３３﹒１％，降幅比上月擴大

３１﹒０個百分點。１－６月份，進口煤炭１１５００萬噸，同比下降１７﹒５％。（ｗｌ）

