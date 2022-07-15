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15/07/2022 11:46

【數據解讀】保銀資管：次季經濟或築底，房地產風險擴散令人擔憂

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增
長０﹒４％，遜於市場預期的增１％，更遠低於一季度的４﹒８％；環比則下降２﹒６％。二季
度ＧＤＰ同比和環比增速均為２０２０年一季度以來９個季度最低。內地上半年ＧＤＰ同比增長
２﹒５％。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，二季度經濟或已築底，正在緩慢復甦途
中。零售銷售反彈令人鼓舞，強勁的信貸增長暗示著三季度經濟有望繼續回升。但對新冠疫情前
景的擔憂持續打擊消費者和企業信心，整體增速依然遠低於潛在水平。
　　他特別提及，房地產行業持續放緩，倘若應對不當、不及時，壓力可能向金融領域擴撒，這
令人擔憂。預計三季度政府將採取行動以防風險擴散。
　　統計局數據顯示，內地６月社會消費品零售總額同比轉增３﹒１％，扭轉此前連續兩月跌勢
，且大幅高於市場預期的同比持平。房地產方面，１－６月份，全國房地產開發投資６８３１４
億元（人民幣．下同），同比下降５﹒４％；其中，住宅投資５１８０４億元，下降４﹒５％。
兩項數據均差於首五月的數據。不過，上半年商品房銷售額同比降幅收窄至２８﹒９％。１－５
月銷售額同比降３１﹒５％。（ｗｌ）
　　

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