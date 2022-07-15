  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2022 15:02

【數據解讀】分析：目標與現實差距大，下半年「保５」已完成任務

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長
０﹒４％，遜於市場預期的增１％，更遠低於一季度的４﹒８％；環比則下降２﹒６％。二季度
ＧＤＰ同比和環比增速均為２０２０年一季度以來９個季度最低。內地上半年ＧＤＰ同比增長
２﹒５％。
　　麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊指出，下半年中國經濟增速需要達到７％以上，才能實
現全年５％的增速，在當前水平上需要龐大的政策刺激規模才能實現。他認為，鑒於目標和現實
之間的巨大差距，很可能「５﹒５％左右」只是下半年的目標。
　　民生銀行首席經濟學家、研究院宏觀中心主任王靜文亦指，６月國家主席習近平在金磚國家
工商論壇上表示「努力實現全年經濟社會發展目標」，但之後在武漢考察時調整為「爭取今年我
國經濟發展達到較好水平」，這意味著決策層已經意識到實現全年目標的艱巨性。該機構認為，
如果下半年增速能夠達到５％左右且就業不出問題，即可視為完成任務。
　
＊渣打維持中國全年經濟增４﹒１％預估不變＊
　
　　此外，渣打銀行中國高級經濟學家李煒認為，在４、５月多地封管控的背景下，二季度經濟
依然勉力避開了收縮，下一步在疫情防控政策向寬鬆調節、刺激政策加力的支持下，中國經濟料
持續加速，維持三季度增長５﹒３％、四季度增長５﹒９％、全年增長４﹒１％的預估不變。
　　被問到實現全年５﹒５％增長目標可能性時表示，國家統計局新聞發言人付凌暉今日表示，
不同機構針對中國潛在增長率的測算有一定差異，但總體上，多數結論認為現階段中國經濟潛在
增長率大概在５％至６％之間。但他同時承認，今年要實現全年經濟增長率５﹒５％預期目標有
挑戰。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS15/07/2022
【FOCUS】次季GDP力保正增長　穩信心需速平爛尾樓風波
人氣文章中國故事15/07/2022
中國次季GDP增0.4%遜預期　疫情打擊上海經濟重創
人氣文章專訪15/07/2022
【專訪】花旗劉利剛：人幣料保穩定　資金配置將做多中港資產
人氣文章專訪15/07/2022
【專訪】花旗劉利剛：擠兌及罷供風波顯政策滯後　成下半年最大風險
人氣文章專訪15/07/2022
【專訪】花旗劉利剛：內地急需全民派消費券　動態清零料明春結束
人氣文章財經熱話15/07/2022
【唇齒相依】爛尾樓業主停貸風波持續內房續急挫　內銀指風險可控跌勢稍緩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金