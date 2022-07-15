【數據解讀】分析：目標與現實差距大，下半年「保５」已完成任務

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長

０﹒４％，遜於市場預期的增１％，更遠低於一季度的４﹒８％；環比則下降２﹒６％。二季度

ＧＤＰ同比和環比增速均為２０２０年一季度以來９個季度最低。內地上半年ＧＤＰ同比增長

２﹒５％。

麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊指出，下半年中國經濟增速需要達到７％以上，才能實

現全年５％的增速，在當前水平上需要龐大的政策刺激規模才能實現。他認為，鑒於目標和現實

之間的巨大差距，很可能「５﹒５％左右」只是下半年的目標。

民生銀行首席經濟學家、研究院宏觀中心主任王靜文亦指，６月國家主席習近平在金磚國家

工商論壇上表示「努力實現全年經濟社會發展目標」，但之後在武漢考察時調整為「爭取今年我

國經濟發展達到較好水平」，這意味著決策層已經意識到實現全年目標的艱巨性。該機構認為，

如果下半年增速能夠達到５％左右且就業不出問題，即可視為完成任務。



＊渣打維持中國全年經濟增４﹒１％預估不變＊



此外，渣打銀行中國高級經濟學家李煒認為，在４、５月多地封管控的背景下，二季度經濟

依然勉力避開了收縮，下一步在疫情防控政策向寬鬆調節、刺激政策加力的支持下，中國經濟料

持續加速，維持三季度增長５﹒３％、四季度增長５﹒９％、全年增長４﹒１％的預估不變。

被問到實現全年５﹒５％增長目標可能性時表示，國家統計局新聞發言人付凌暉今日表示，

不同機構針對中國潛在增長率的測算有一定差異，但總體上，多數結論認為現階段中國經濟潛在

增長率大概在５％至６％之間。但他同時承認，今年要實現全年經濟增長率５﹒５％預期目標有

挑戰。（ｗｌ）

