【聚焦數據】中國次季ＧＤＰ增０﹒４％低預期，上半年增２﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，中國第二季ＧＤＰ增

０﹒４％，低市場預期的增１％。上半年ＧＤＰ增２﹒５％。

統計局表示，４月份主要經濟指標深度下跌。面對不斷加大的新的下行壓力，黨中央、國務

院科學決策，及時果斷施策，堅持不搞「大水漫灌」，靠前實施中央經濟工作會議和《政府工作

報告》政策舉措，按照已明確的總體思路、政策取向，推出穩經濟一攬子政策措施，召開全國電

視電話會議部署穩住經濟大盤工作，政策效應較快顯現。５月份主要經濟指標降幅收窄，６月份

經濟企穩回升，二季度經濟實現正增長。

初步核算，上半年國內生產總值５６２６４２億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同

比增長２﹒５％。分產業看，第一產業增加值２９１３７億元，同比增長５﹒０％；第二產業增

加值２２８６３６億元，增長３﹒２％；第三產業增加值３０４８６８億元，增長１﹒８％。

其中，二季度國內生產總值２９２４６４億元，同比增長０﹒４％。

分產業看，二季度第一產業增加值１８１８３億元，同比增長４﹒４％；第二產業增加值

１２２４５０億元，增長０﹒９％；第三產業增加值１５１８３１億元，下降０﹒４％。

