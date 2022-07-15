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15/07/2022 10:00

【聚焦數據】內地６月工業增加值增３﹒９％，低預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，６月規模以上工業增加
值增３﹒９％，低於預期增４﹒１％，比上月加快３﹒２個百分點，環比增長０﹒８４％。
　　二季度，規模以上工業增加值同比增長０﹒７％。其中，４月份規模以上工業增加值同比下
降２﹒９％；５月份增速由負轉正，增長０﹒７％；６月份增長３﹒９％。
　　１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額３４４１０億元，同比增長１％。

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