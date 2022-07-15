【聚焦數據】內地６月工業增加值增３﹒９％，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，６月規模以上工業增加
值增３﹒９％，低於預期增４﹒１％，比上月加快３﹒２個百分點，環比增長０﹒８４％。
二季度，規模以上工業增加值同比增長０﹒７％。其中，４月份規模以上工業增加值同比下
降２﹒９％；５月份增速由負轉正，增長０﹒７％；６月份增長３﹒９％。
１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額３４４１０億元，同比增長１％。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話15/07/2022
【虛幣世界】市場料本次加息達一厘，加密貨幣普遍企穩
|香港要聞14/07/2022
【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙 包括屯門流標地
|財經熱話14/07/2022
【唇齒相依】受累爛尾樓斷供風暴 官媒籲讓利大行意見分歧 內銀續跌郵儲行招行最傷
|財經熱話14/07/2022
【專訪】陸叔投資組合 進取之選吼邊兩隻？
|中國故事14/07/2022
《神州經脈》房貸斷供潮如泉湧 滬綜指疲軟 人幣即期近兩月低
|財經熱話14/07/2022
【內房困局】爛尾樓業主停貸風波愈演愈烈 內房續挫龍湖插逾半成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰