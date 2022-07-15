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15/07/2022 10:00

【聚焦數據】上半年全國固定資產投資增６﹒１％，略好預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，上半年全國固定資產投
資２７１４３０億元（人民幣．下同），同比增長６﹒１％，略好預期增６％。
　　二季度，固定資產投資同比增長４﹒２％。其中，４月份增長１﹒８％，５月份增速加快至
４﹒６％，６月份增速進一步回升至５﹒６％，環比增長０﹒９５％。
　　上半年，分領域看，基礎設施投資增長７﹒１％，製造業投資增長１０﹒４％，房地產開發
投資下降５﹒４％。全國商品房銷售面積６８９２３萬平方米，下降２２﹒２％；商品房銷售額
６６０７２億元，下降２８﹒９％。
　　分產業看，第一產業投資增長４﹒０％，第二產業投資增長１０﹒９％，第三產業投資增長
４％。民間投資增長３﹒５％。
　　高技術產業投資增長２０﹒２％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增２３﹒８％
、１２﹒６％。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資
分別增２８﹒８％、２８％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資分別
增長１３﹒６％、１２﹒４％。社會領域投資增長１４﹒９％，其中衛生、教育投資分別增長
３４﹒５％、１０﹒０％。
　
　

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