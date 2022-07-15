【聚焦數據】上半年全國固定資產投資增６﹒１％，略好預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，上半年全國固定資產投

資２７１４３０億元（人民幣．下同），同比增長６﹒１％，略好預期增６％。

二季度，固定資產投資同比增長４﹒２％。其中，４月份增長１﹒８％，５月份增速加快至

４﹒６％，６月份增速進一步回升至５﹒６％，環比增長０﹒９５％。

上半年，分領域看，基礎設施投資增長７﹒１％，製造業投資增長１０﹒４％，房地產開發

投資下降５﹒４％。全國商品房銷售面積６８９２３萬平方米，下降２２﹒２％；商品房銷售額

６６０７２億元，下降２８﹒９％。

分產業看，第一產業投資增長４﹒０％，第二產業投資增長１０﹒９％，第三產業投資增長

４％。民間投資增長３﹒５％。

高技術產業投資增長２０﹒２％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增２３﹒８％

、１２﹒６％。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資

分別增２８﹒８％、２８％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資分別

增長１３﹒６％、１２﹒４％。社會領域投資增長１４﹒９％，其中衛生、教育投資分別增長

３４﹒５％、１０﹒０％。





