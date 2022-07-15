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15/07/2022 10:30

【聚焦數據】統計局：６月發電量轉增１﹒５％，原煤進口挫３３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布的數據顯示，６月份，規模以上工業原煤、原
油、天然氣、電力生產均保持增長。與５月份相比，原煤生產增速加快，原油保持穩定增長，天
然氣生產放緩，電力由降轉增。
　　６月份，發電７０９０億千瓦時，同比增長１﹒５％，上月為下降３﹒３％，日均發電
２３６﹒３億千瓦時。１－６月份，發電３﹒９６萬億千瓦時，同比增長０﹒７％。
　　分品種看，６月份，火電降幅收窄，水電、風電、太陽能發電增速加快或由降轉增，核電由
增轉降。其中，火電同比下降６﹒０％，降幅比上月收窄４﹒９個百分點；水電增長２９﹒０％
，增速比上月加快２﹒３個百分點；核電下降９﹒０％，上月為增長１﹒３％；風電增長
１６﹒７％，上月為下降０﹒７％；太陽能發電增長９﹒９％，比上月加快１﹒６個百分點。
　
＊上半年進口煤炭同比降１７﹒５％＊
　
　　原煤生產增速加快，進口降幅擴大。煤炭保供政策有力推進，６月份，生產原煤３﹒８億噸
，同比增長１５﹒３％，增速比上月加快５﹒０個百分點，日均產量１２６４萬噸。進口煤炭
１８９８萬噸，同比下降３３﹒１％，降幅比上月擴大３１﹒０個百分點。
　　１－６月份，生產原煤２１﹒９億噸，同比增長１１﹒０％。進口煤炭１１５００萬噸，同
比下降１７﹒５％。
　
＊６月進口原油轉降逾一成＊
　
　　原油生產穩定增長，進口由升轉降。６月份，生產原油１７１９萬噸，同比增長３﹒６％，
增速與上月持平，日均產量５７﹒３萬噸。進口原油３５８２萬噸，同比下降１０﹒７％，上月
為增長１１﹒９％。
　　１－６月份，生產原油１０２８８萬噸，同比增長４﹒０％。進口原油２５２５２萬噸，同
比下降３﹒１％。
　
＊６月生產天然氣增速放緩，進口降幅擴大＊
　
　　天然氣生產增速放緩，進口降幅擴大。６月份，生產天然氣１７３億立方米，同比增長
０﹒４％，增速比上月放緩４﹒５個百分點，日均產量５﹒８億立方米。進口天然氣８７２萬噸
，同比下降１４﹒６％，降幅比上月擴大４﹒０個百分點。
　　１－６月份，生產天然氣１０９６億立方米，同比增長４﹒９％。進口天然氣５３５７萬噸
，同比下降１０﹒０％。（ｗｌ）

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