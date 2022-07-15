【聚焦數據】統計局：６月發電量轉增１﹒５％，原煤進口挫３３％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布的數據顯示，６月份，規模以上工業原煤、原

油、天然氣、電力生產均保持增長。與５月份相比，原煤生產增速加快，原油保持穩定增長，天

然氣生產放緩，電力由降轉增。

６月份，發電７０９０億千瓦時，同比增長１﹒５％，上月為下降３﹒３％，日均發電

２３６﹒３億千瓦時。１－６月份，發電３﹒９６萬億千瓦時，同比增長０﹒７％。

分品種看，６月份，火電降幅收窄，水電、風電、太陽能發電增速加快或由降轉增，核電由

增轉降。其中，火電同比下降６﹒０％，降幅比上月收窄４﹒９個百分點；水電增長２９﹒０％

，增速比上月加快２﹒３個百分點；核電下降９﹒０％，上月為增長１﹒３％；風電增長

１６﹒７％，上月為下降０﹒７％；太陽能發電增長９﹒９％，比上月加快１﹒６個百分點。



＊上半年進口煤炭同比降１７﹒５％＊



原煤生產增速加快，進口降幅擴大。煤炭保供政策有力推進，６月份，生產原煤３﹒８億噸

，同比增長１５﹒３％，增速比上月加快５﹒０個百分點，日均產量１２６４萬噸。進口煤炭

１８９８萬噸，同比下降３３﹒１％，降幅比上月擴大３１﹒０個百分點。

１－６月份，生產原煤２１﹒９億噸，同比增長１１﹒０％。進口煤炭１１５００萬噸，同

比下降１７﹒５％。



＊６月進口原油轉降逾一成＊



原油生產穩定增長，進口由升轉降。６月份，生產原油１７１９萬噸，同比增長３﹒６％，

增速與上月持平，日均產量５７﹒３萬噸。進口原油３５８２萬噸，同比下降１０﹒７％，上月

為增長１１﹒９％。

１－６月份，生產原油１０２８８萬噸，同比增長４﹒０％。進口原油２５２５２萬噸，同

比下降３﹒１％。



＊６月生產天然氣增速放緩，進口降幅擴大＊



天然氣生產增速放緩，進口降幅擴大。６月份，生產天然氣１７３億立方米，同比增長

０﹒４％，增速比上月放緩４﹒５個百分點，日均產量５﹒８億立方米。進口天然氣８７２萬噸

，同比下降１４﹒６％，降幅比上月擴大４﹒０個百分點。

１－６月份，生產天然氣１０９６億立方米，同比增長４﹒９％。進口天然氣５３５７萬噸

，同比下降１０﹒０％。（ｗｌ）

