【ＦＯＣＵＳ】次季ＧＤＰ力保正增長，穩信心需速平爛尾樓風波

【ＦＯＣＵＳ】總理李克強以「極不尋常」形容二季度經濟話音剛落，數據周五（１５日）

揭盅正式落於ＧＤＰ按年增０﹒４％（預期：１％）。想實現年初設定的全年「５﹒５％左右」

目標，三、四季理論上須平均增長８﹒５％，似是「不可能完成的任務」，最高層近日口風已轉

。



＊餐飲收入仍萎縮，商品房銷售飆＊



４月深跌、５月收窄、６月回升，一系列政策發功之下，中國經濟第二季終於「來之不易」

實現正增長；然而，不計２０２０年首季至暗時期的負增長（－６﹒８％），０﹒４％同比增速

幾乎為至少３０年來最慢，環比更萎縮２﹒６％。

具體分項可謂喜憂交織，最驚喜的是６月社會消費品零售按年反彈至３﹒１％（預期：０％

），結束

連續三個月負增長，但餐飲收入按年跌４％，或顯示商品需求井噴或是管控解封後的一次性集中

釋放。

再看穩增長先鋒的固定資產投資，首６月增６﹒１％（預期：６％），其中６月的投資規模

按月擴大

１﹒３萬億至逾６﹒５萬億元；固投佔上半年ＧＤＰ的比重亦升至逾４８％，大幅高於首季的

３８﹒８％。

房地產方面，６月投資增速跌幅擴大至－５﹒４％，土地出讓收入縮水亦擴大至－

６５﹒１％，但商品房銷售額卻按月飆升６８％。



＊「爭取經濟發展達到較好水平」＊



儘管全國範圍ＧＤＰ頂住壓力實現了正增長，但經濟重鎮上海ＧＤＰ上季卻按年－

１３﹒７％，全國包尾；北京則以－２﹒９％敬陪倒數第三（吉林－４﹒５％居第二）。更震撼

的是城鎮調查失業率，全國二季度平均為５﹒８％，但上海以１２﹒５％再居首。

而隨著上海居民進行核酸檢測的次數半年多來動輒破百，進入７月以來疫情再次升溫，當地

會否再次如３月般進入大面積管控狀態，備受關注。

鑑於李克強預告「穩經濟一攬子政策等還有相當的實施空間」，坊間預測中國ＧＤＰ增速已

於二季度見底，將在第三季反彈至５％以上。但要實現年初設定的全年「５﹒５％左右」目標，

下半年平均增速需達８﹒５％，似是「不可能完成的任務」，最高層近日口風已悄然轉至「爭取

今年經濟發展達到較好水平」。要鞏固穩增長信心，儘速平息爛尾樓風波料成當務之急。

