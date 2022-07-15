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15/07/2022 11:58

【專訪】花旗劉利剛：內地急需全民派消費券，動態清零料明春結束

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》國統局周五（１５日）公布，中國二季度ＧＤＰ按年
增０﹒４％，大遜預期；面對全年「５﹒５％左右」增長目標，基礎設施建設勢再成先鋒。
　　不過，花旗全球財富管理亞太區經濟分析主管劉利剛接受《經濟通通訊社》專訪時表示，基
建的確可成穩增長的抓手，但也要意識到其效果難比２００８年「四萬億」；想提振經濟立竿見
影，不二之選當屬發行相當於ＧＤＰ總量３－４％的特別國債，全民派發消費券。他並預期，現
時嚴格的「動態清零」政策，料在２０２３年兩會後放開。
　
＊籲發行四萬億特別國債＊
　
　　內地上半年ＧＤＰ累增２﹒５％，從官方口徑看，下半年穩增長的先鋒注定是基建、基建、
基建；
為此，截至６月末新增專項債快馬加鞭發行逾３﹒４１萬億元，而提前下達１﹒５萬億元明年額
度亦據
報快將啟動發行。
　　儘管如此，在劉利剛看來，基建仍屬杯水車薪，因全部固定資產投資佔ＧＤＰ比例僅約四成
。他認為，只靠基建將造成很大浪費，並加劇通脹；而下半年預料國內需求端將進一步惡化，
加之下半年出口難複製上半年的表現，因此亟需刺激內需，例如完全可考慮仿效香港全民派發
消費券，
　　錢從何來？他表示，選項包括發行４萬億特別國債，疊加乘數效應，此舉將遠比投資更快見
到提振經濟效果。他特別指，美國過去兩年財政年赤字率分別高達１２﹒４％、１４﹒９％，相
比之下中
國發行４萬億特別國債僅佔ＧＤＰ約３﹒５％，政策保持相對可控。此外，中國中央政府債務佔
比不到
ＧＤＰ的２０％，遠低於美國的１２０％、歐盟的１９０％、日本的２３０％，「完全有財政政
策空間」。
　
＊重開國門最可能兩會後＊
　
　　目前，花旗對中國２０２２年全年增長預測為４％，他認為，若加上額外全民派發消費券新
刺激
，中國完全能夠實現５﹒５％增長目標，更稱此為「當務之急」。
　　那麼，中國會堅持「動態清零」政策到何時？劉利剛預期，到年底二十大閉幕後，緊張情
緒會下降，屆時將考慮重開國門問題。選項一是明年春節前放開，但可能因國民一窩蜂境外遊
，旅行回國後引發新一波疫情；因此更可能的選項是全國兩會後。在此之前，他期望現行「７＋

」的入境檢疫政策可能先取消「＋３」。
　　他坦言，感覺內地從地方政府到公眾對新冠肺炎都都很懼怕，官方教育對此應有所轉向，
令人們不再視其為洪水猛獸，尤其是疫苗接種能有效防止重症及死亡。同時，官方應堅決站出
來反對感染者就業歧視。（ＺＺ）

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