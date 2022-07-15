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15/07/2022 11:58

【專訪】劉利剛：人幣料保穩定，資金配置將做多中港資產

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》中國上半年美元計出口按年增１４﹒２％，令市場眼
前一亮
，但下半年增速放緩已成市場共識。面對日圓暴貶或開啟區域性貨幣競貶潮，人民幣匯率何去
何從？花旗全球財富管理亞太區經濟分析主管劉利剛接受《經濟通通訊社》專訪時表示，不認為
匯率貶值會成為選項，預期下半年會維持６﹒７－６﹒８水平區間波動；他並認為，東南亞不大
可能再現９７金融危機時狀況，甚至相信資金配置將做多中港資產。
　
＊鬆貨幣尤需防單邊貶值預期＊
　
　　聯儲激進加息預期下美元勢如破竹，近鄰日本的圓匯刷新２５年低，當年亞洲金融風暴的外
部風眼似再聚集。劉利剛卻指，近日每當人民幣兌美元觸及６﹒８時，都見有大行出手干預，顯

當局不願意見到中國放鬆貨幣政策、加大財政刺激穩經濟之際，市場再現單邊貶值預期。
　　他認為，人民幣在４月下半月至５月初的短短１１個交易日內貶逾５％，短時間釋放貶值壓
力已
經到位，此後下調外匯存款準備金率、在香港發行人民幣央票等動作，都意在遏制貶值預期。
他預期，人民幣兌美元下半年會維持６﹒７－６﹒８水平區間波動，年底會回升至６﹒６。
　
＊下半年中美經濟周期料逆轉＊
　
　　如何看香港金管局５月起接連入市，至少１５次承接港幣沽盤？他指，整個東南亞地區除個
別經濟體（如斯里蘭卡、巴基斯坦）外，大部分外儲充足，不大可能重蹈９７金融危機時狀況。
就香港而言，從同業拆息Ｈｉｂｏｒ、銀行存款等指標可見流動性仍充足，加上下半年港股重開
ＩＰＯ，預計將帶來新的資金，強調對聯繫匯率制度非常有信心。
　　他續指，下半年中美經濟周期將現逆轉，即美國可能走向衰退，中國可能強勁復甦，「資
金配置非常清楚－－多配中港資產」。

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