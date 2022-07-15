【新冠肺炎】屯門湖景邨湖翠樓強檢發現１４宗陽性個案

《經濟通通訊社１５日專訊》政府表示，屯門湖景？湖翠樓完成強制檢測，受檢測的
１７７０名市民中，發現１４宗陽性檢測個案，衛生防護中心跟進。
行動中，當局到訪約７２０戶，當中２８戶在過程中無人應門，政府會採取措施跟進。
（ｃｌ）
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