【潛逃離港】１２港人案李子賢承認妨礙司法公正，下午判刑

《經濟通通訊社１５日專訊》１２名港人前年涉嫌偷渡離港，在內地水域被捕，１０人先後

被押送回港，除了「香港故事」成員李宇軒的案件分拆處理外，其他人均被加控一項妨礙司法公

正罪，當中６人昨（１４日）於西九龍裁判法院正式認罪，而還柙的李子賢昨因需檢疫無法出庭

，他今天亦於西九龍裁判法院（暫代區域法院）認罪。暫委法官聽畢求情後，將案件押後至下午

處理７名被告的判刑。

控方呈上口供指，李於２０１５年３月加入「本土民主前線」任文宣組組長，他早前於另一

宗案件承認於２０１９年９月２９日參與暴動及襲警，上周二被判監３年６個月。

１９歲無業的廖子文、２０歲技術員鄭子豪、２５歲學生張俊富、２３歲運輸工人張銘裕、

２３歲學生嚴文謙、３２歲測量員李子賢及２０歲學生郭子麟，承認於２０１９年１２月至

２０２０年８月２３日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」的人、一個

稱作「Ｚｉｚｉ」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的行

為，即協助他們自己、喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務

處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。（ｃｌ）（ｚｚ）



