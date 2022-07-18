【企業盈喜】海豐（１３０８）料半年多賺１﹒４倍，亞洲運價大升

《經濟通通訊社１８日專訊》海豐國際（０１３０８）預期截至今年６月底止六個月的未經

審核管理帳目，綜合純利將上年同期約４﹒８７９億美元顯著增加至約１１﹒７億美元，升幅約

１﹒４倍，主要由於亞洲區域內供求關係持續改善導致運價大幅提升，集團持續在亞洲市場擴展

業務，以及集團的運營效率整體提升及有效的成本控制。

該公司預期８月份公布中期業績。（ｍｈ）



